"إنفاذ" يسند 112 عقارًا للتصفية والبيع العلني.. من 19- 20 يوليو 2023م

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعد مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.