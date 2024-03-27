منذ بداية رمضان.. مسالخ الرياض تستقبل 150 ألف ذبيحة

ووفّرت الوزارة الأطباء البيطريين في جميع المسالخ للتأكد من سلامة الذبيحة قبل تسليمها للمستفيد، كما نفّذت كافة تدابير السلامة الصحية والنظافة، وتتابع باستمرار جودة الخدمات من خلال الجولات الرقابية الميدانية، الهادفة إلى التحقق من مدى امتثال عموم المسالخ للتعليمات والاشتراطات، والتزامها بالاستفادة المثلى من مرافق المسالخ، وتوزيع العمالة والجزارين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى تنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة.