لماذا يفضل 82% من المهنيين العمل في السعودية والخليج بدلًا من أوروبا وأمريكا؟

أظهر استطلاعٌ أجرته شركة "لينكد إن LinkedIn" أكبر منصة توظيف في العالم، أن 82% من المهنيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يفضلون العمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بدلًا من الانتقال إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.