مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُجري عملية بـ "الروبوت الجراحي" لإنهاء معاناة سبعيني مع المشي والحركة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، عملية متقدّمة بتقنية الروبوت الجراحي "Robotic Surgery"؛ لإنهاء معاناة مراجعٍ في العقد السابع من العمر، يشكو آلاماً حادّة ومزمنة بمفاصل الركبة، ومحدودية الحركة وصعوبة شديدة في المشي؛ الأمر الذي أعاقه عن أداء أنشطته اليومية.. ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك؛ استشاري طب وجراحة العظام واستبدال المفاصل، الحاصل على الزمالتَيْن البريطانية والكندية رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المراجع وصل إلى العيادة على كرسي متحرّك، وعند الاستماع إلى شكواه والاطلاع على ملفه الطبي، تبيَّن أنه بدأ يشعر بالألم في مفصل الركبة اليسرى منذ خمس سنوات مضت، وقدرته على المشي لا تزيد على 3 دقائق فقط، وزادت معه حدّة الأعراض حتى أُصيب بانتفاخٍ في الرجل نتيجة تجمُّع السوائل وشعوره بعدم ثبات المفصل وانفلاته عن موضعه عند الرغبة في المشي، كما أنه خضع سابقاً لعمليات تثبيت فقرات أسفل الظهر.