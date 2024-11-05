مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُجري عملية بـ "الروبوت الجراحي" لإنهاء معاناة سبعيني مع المشي والحركة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، عملية متقدّمة بتقنية الروبوت الجراحي "Robotic Surgery"؛ لإنهاء معاناة مراجعٍ في العقد السابع من العمر، يشكو آلاماً حادّة ومزمنة بمفاصل الركبة، ومحدودية الحركة وصعوبة شديدة في المشي؛ الأمر الذي أعاقه عن أداء أنشطته اليومية.. ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك؛ استشاري طب وجراحة العظام واستبدال المفاصل، الحاصل على الزمالتَيْن البريطانية والكندية رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المراجع وصل إلى العيادة على كرسي متحرّك، وعند الاستماع إلى شكواه والاطلاع على ملفه الطبي، تبيَّن أنه بدأ يشعر بالألم في مفصل الركبة اليسرى منذ خمس سنوات مضت، وقدرته على المشي لا تزيد على 3 دقائق فقط، وزادت معه حدّة الأعراض حتى أُصيب بانتفاخٍ في الرجل نتيجة تجمُّع السوائل وشعوره بعدم ثبات المفصل وانفلاته عن موضعه عند الرغبة في المشي، كما أنه خضع سابقاً لعمليات تثبيت فقرات أسفل الظهر.
وقال الدكتور سكيك؛ بناءً على أعراض المراجع، تمَّ إخضاعه لحزمةٍ من الفحوصات بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-Rays) والفحوصات المخبرية، التي كشفت عن وجود تصلُّبٍ شديدٍ في مفصل الركبة وتآكلٍ كاملٍ في الغضاريف المحيطة، وكذلك احتكاك شديد من الدرجة الرابعة، كما أن حركة فَرد وثني الركبة تراوح بين 10 و90 درجة؛ فضلاً عن معاناته مع مجموعة من الأمراض المزمنة، مثل: الضغط والسكري والكوليسترول والنقرس، وكذلك مشكلات في القلب، وهو الأمر الذي شكَّل تحدياً أمام الفريق الطبي المعالج.
وأضاف الدكتور سكيك؛ أنه عقب انتهاء الفريق الطبي من دراسة نتائج الفحوصات كافة، قرّروا التدخُّل الجراحي العاجل، ووضع حدٍ لمعاناة المراجع والحيلولة دون إصابته بمزيدٍ من الأعراض الحادة، مشيراً إلى أنه بعد اتخاذ التدابير اللازمة كافة، خضع المراجع لعمليةٍ متقدّمة بتقنيات الروبوت الجراحي استغرقت ساعة ونصف الساعة، وتمّ فيها تزويد النظام بالمعلومات الخاصّة بالمراجع، حيث يقوم الروبوت برفع قياسات مفصل الركبة وتحديد المفصل الصناعي المناسب؛ ما يمنح الحالة نتائج تعافٍ عالية الدقة، وبما يتناسب مع بنية الركبة والأنسجة المحيطة بها.
وأكد الدكتور محمد سكيك؛ أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، حيث استطاع المراجع المشي في يوم العملية نفسه وخلال 3 ساعات فقط من الجراحة، كما أنه تلقى رعاية طبية فائقة لمدة 3 أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو يمشي على قدميه، وقد انتهت لديه مشكلة الألم، وعاد ليمارس حياته بصورة طبيعية.
وفي ختام حديثه، قال الدكتور محمد سكيك؛ إن استخدام تقنيات الروبوت الجراحي المتطورة في عمليات استبدال المفاصل، أصبحت توفّر مميزات عدة؛ أبرزها الدقة العالية والإتقان الشديد عند زراعة المفاصل الصناعية وتركيبها في موضعها الصحيح، الأمر الذي يُسهم في سرعة التشافي وتقليل الألم ما بعد العمليات، فضلاً عن تحقيق الثبات والتوازن والمرونة العالية في أثناء الحركة والمشي، وكذلك المحافظة على الأنسجة المحيطة بمنطقة الجراحة، وضمان عمرٍ أطول للمفصل الصناعي.