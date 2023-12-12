تقلّل استخدام المبيدات وتحسّن التربة.. تعرّف على دور "دودة الكمبوست" كوسيلة زراعية حديثة

وأضاف أنه خلال فترة من الزمن لاحظ فعالية سماد دودة الكمبوست التي تنتج "سماداً حيوياً ينعكس على صحة النبات"، حيث بدأ بالتوسع في إنشاء مزرعة الديدان، والتي كانت عبارة عن حوضين، حتى وصل في الوقت الحاضر إلى إنشاء 18 حوضًا، وأصبح لديه مشروع متكامل في إنتاج كميات جيدة من سماد الديدان، متوسعًا في نشر هذه الثقافة من خلال المشاركات المحلية، مضيفًا أن الدودة تتغذى على المخلفات الزراعية، وكذلك مخرجات الحيوانات بعد تحليلها عن طريق كومة الكمبوست، حيث تصبح بيئة مناسبة لحياة الديدان، وتتغذى عليها لتخرج بعد ذلك أجود أنواع السماد الطبيعي عالي الجودة يعرف باسم السماد الدودي "فيرمي كومبوست"، والذي يحظى بقيمة تسويقية عالية، لا سيما بين المهتمين بالزراعة النظيفة من أجل إنتاج صحي وآمن للفاكهة والخضروات.