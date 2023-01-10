على حزام القهوة العالمي.. "مزارع بن نجران".. تجارب تحصد ثمار النجاح

وأشار إلى أن شجرة البن لا تشغل مساحات كبيرة للزراعة فهي شجرة متوسطة الحجم يكون لها جذع رئيسي تتفرع منه الأغصان الحاملة لورق الثمار وتزرع في مسافات متقاربة بمقدار مترين عن بعضها، وتتسع مساحة 2500 متر مربع لأكثر من 600 شجرة بن وهي من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، وتعيش لأكثر من 40 عامًا وتُزرع من البذور الناضجة السليمة ذات اللون الأحمر والحجم الكبير في تربة زراعية، وتنبت في مدة 6 إلى 7 أسابيع ولا تحتاج إلى تطعيم، وبعد أن تنبت تُنقل إلى مراكن حتى عمر ما بين 6 إلى 12 شهرًا، بعد ذلك تنقل إلى مواقعها الدائمة، وتغرس بمسافة مترين عن بعضها، وتُروى بحسب الحاجة، ويتم حمايتها في العام الأول من أشعة الشمس والرياح بتظليلها بسعف النخيل أو الروكلين الأخضر أو الخيش حتى تكبر، كما يفضل زراعتها في الأماكن متوسطة الظل لحمايتها من الشمس، لتُغرس تحت النخيل أو أشجار الباباي (العلب).