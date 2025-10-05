في اليوم العالمي للمعلم.. الندوة العالمية تشيد بجهود المملكة في دعم التعليم وتمكين المعلمين
أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمكانة المعلم والعناية به، مؤكدة أن هذا الاهتمام يجسّد رؤية المملكة 2030 في جعل التعليم والمعلم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وثمّنت الندوة الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وما وفرته من برامج تطويرية ومزايا تحفيزية تُسهم في تمكين المعلمين وتعزيز قدراتهم لتقديم تعليم نوعي يواكب الممارسات العالمية.
كما أبرزت الندوة جهودها في دعم التعليم وتمكين المعلمين حول العالم، من خلال إنشاء المدارس والمراكز التعليمية، وتقديم الدورات التدريبية وبرامج تطوير الكفاءات التربوية، انطلاقًا من رسالتها في خدمة الإنسان ونشر المعرفة.
واختتمت الندوة بيانها بالتأكيد على أن ما تقدمه المملكة من دعم للمعلمين يمثّل نموذجًا رائدًا يُحتذى به عالميًا، مشيرة إلى استمرارها في الإسهام ببرامجها التعليمية والتدريبية لبناء أجيال واعدة قادرة على صناعة مستقبل مزدهر.