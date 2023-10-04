اكتشاف مثير.. منحوتات غامضة لـ"جِمال" في الصحراء السعودية

وأشارت إلى أن علماء الآثار الذين تمكنوا من تحديد اثني عشر أو نحو ذلك من النقوش التي تمثل الإبل بيّنوا أن المنطقة ربما كانت مكانًا للعبادة، أو أن الإبل كانت تُستخدم كعلامات حدودية.