محافظ الأحساء يكرّم إسطبل الجابر الفائز بكأس الإمام محمد بن سعود في نسخته الأولى

جاء التكريم خلال استقبال سموّه بمكتبه لمالك إسطبل الجابر الأستاذ علي الجابر وعددًا من منسوبي الإسطبل وميدان الفروسية بالمحافظة، وهنأ سموّه خلال الاستقبال الأستاذ علي الجابر ومنسوبي الإسطبل على ما حقق من إنجاز، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات في المشاركات القادمة.