محافظ الأحساء يكرّم إسطبل الجابر الفائز بكأس الإمام محمد بن سعود في نسخته الأولى

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الثلاثاء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة إسطبل الجابر الفائز بكأس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- في نسخته الأولى في شوط خيل الإنتاج عمر أربع سنوات فأكثر على مسافة 1200م للجواد البطل (فرست لاين).
جاء ذلك خلال مهرجان كؤوس الملوك في الشوط السابع، والذي أقيمت منافساته بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كما حقق الجواد بطولة السرعة لخيل الإنتاج والمستورد عمر ثلاث سنوات في نسختها الأولى بميدان الملك خالد بالطائف.
جاء التكريم خلال استقبال سموّه بمكتبه لمالك إسطبل الجابر الأستاذ علي الجابر وعددًا من منسوبي الإسطبل وميدان الفروسية بالمحافظة، وهنأ سموّه خلال الاستقبال الأستاذ علي الجابر ومنسوبي الإسطبل على ما حقق من إنجاز، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات في المشاركات القادمة.
وعبر مالك إسطبل الجابر الأستاذ علي الجابر عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على هذا التكريم والتهنئة الغالية من سموّه وما حظي به من حفاوة واستقبال، والذي يدل على اهتمام سموّه بجميع مختلف الأنشطة الرياضية عامة والفروسية خاصةً بالمحافظة.