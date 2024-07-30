52 خطبة جمعة مترجمة بـ10 لغات في المسجد النبوي خلال 1445هـ

وقُدم خلال الحفل فيلمٌ وثائقيّ يحاكي جهود منظومة العمل بوكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي خلال العام 1445هـ؛ حيث بلغ عدد الأئمة 9، والمؤذنين 20، وخطب الجمع 52 مترجمة لعشر لغات، فيما بلغ عدد الدروس العلمية 2885 استفاد منها 432750 مستفيدًا، وبلغ عدد حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية 2500 حلقة بإجمالي 50000 طالب وطالبة، فيما استفاد أكثر من 1000000 زائر من هذه الحلقات، وفي الإنتاج الصوتي بلغ عدد المحتوى الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي4381، وبلغ عدد الأقراص التي تمّت أُهديت للزوار 48590، وبلغ عدد الملفات الصوتية المنقحة 7046، فيما بلغ عدد زوار إدارة الإنتاج الصوتي 63520، فيما تمّ توزيع 1016757 مصحفًا على المساجد، و1694164 مادّة علمية موزّعة على الزوار، وفي أعمال الترجمة الميدانية بلغ إجمالي عدد الساعات الميدانية للمترجمين خلال ستة أشهر 46800 ساعة، وإجمالي عدد المستفيدين من خدمة الترجمة الميدانية 585000 مستفيد.