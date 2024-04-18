الشركة السعودية لشراكات المياه تحقق إنجازًا عالميًا بحصولها على جائزة أفضل وكالة عامة للمياه للعام 2024

حققت الشركة السعودية لشراكات المياه إنجازًا عالميًا بحصولها على جائزة أفضل وكالة عامة للمياه للعام 2024 وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمر "قمة المياه العالمية" والتي تُقام في العاصمة البريطانية لندن للفترة من 15- 17 إبريل 2024.
وجاء حصول الشركة على الجائزة نظير جهودها في خصخصة مشروعات المياه والتقدم بشكل فعّال في المشروعات وسرعة الإنجاز وتطبيق أعلى معايير الجودة، والسعي إلى استدامة المياه وأمنها، حيث استلم الجائزة سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن زويد القريشي وفريق عمل الشركة.
كما حصد مشروع الشركة الجبيل 3أ لإنتاج المياه المستقل بمشاركة القطاع الخاص والتحالف المكون من أكواباور ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة البواني للمياه والطاقة.
وتقدّم "جلوبال ووتر أنتيليجنس" "Global Water Intelligence" جوائز المياه العالمية في منتدى "قمة المياه العالمية" سنويًا، والذي تعد من أكبر الجهات المهتمة في صناعة المياه الدولية وأبحاثها ضمن عدة قطاعات للمياه وتعد هذه الجوائز من أهم الجوائز المقدمة في قطاع المياه على مستوى العالم، وذلك لدعم صناعة المياه وتحسين الأداء التشغيلي واستدامة قطاع المياه.
وأكد الرئيس التنفيذي م. خالد بن زويد القريشي أن هذه الجائزة أتت بفضل الله ثم بالدعم اللا محدود من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين وأعضاء مجلس المديرين الكرام ثم تكاتف الجهود بين الشركة وشركاء النجاح من القطاع العام والخاص لتحقيق أمن استدامة المياه.