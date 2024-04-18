الشركة السعودية لشراكات المياه تحقق إنجازًا عالميًا بحصولها على جائزة أفضل وكالة عامة للمياه للعام 2024

وتقدّم "جلوبال ووتر أنتيليجنس" "Global Water Intelligence" جوائز المياه العالمية في منتدى "قمة المياه العالمية" سنويًا، والذي تعد من أكبر الجهات المهتمة في صناعة المياه الدولية وأبحاثها ضمن عدة قطاعات للمياه وتعد هذه الجوائز من أهم الجوائز المقدمة في قطاع المياه على مستوى العالم، وذلك لدعم صناعة المياه وتحسين الأداء التشغيلي واستدامة قطاع المياه.