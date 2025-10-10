بالصور.. آل الشيخ يعلن انطلاق موسم الرياض 2025 وسط حضور جماهيري ضخم ومسيرة عالمية مبهرة

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ افتتاح الموسم رسميًا، معبّرًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الترفيه في المملكة، وقال بهذه المناسبة: "أعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته السادسة 2025".