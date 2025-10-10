بالصور.. آل الشيخ يعلن انطلاق موسم الرياض 2025 وسط حضور جماهيري ضخم ومسيرة عالمية مبهرة

شهدت العاصمة الرياض اليوم انطلاق فعاليات موسم الرياض 2025 في نسخته السادسة، عبر مسيرة افتتاحية كبرى أقيمت بين منطقتي المملكة أرينا وبوليفارد وورلد، وسط حضور جماهيري غفير شكل بداية موسم جديد من التنوع الثقافي والفني.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ افتتاح الموسم رسميًا، معبّرًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الترفيه في المملكة، وقال بهذه المناسبة: "أعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته السادسة 2025".
وشهدت المسيرة الافتتاحية التي نُقلت مباشرة عبر أكثر من 12 قناة ومنصة إعلامية عروضًا عالمية شاركت فيها فرق فنية محلية ودولية، إلى جانب عشرات البالونات العملاقة القادمة من نيويورك، التي قُدمت لأول مرة في المملكة بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات الأمريكية المتخصصة في تنظيم العروض الاحتفالية.
وتزينت سماء الرياض في ختام المسيرة بـ مؤثرات دخانية ملونة حملت ألوان شعار الموسم، لتضفي أجواءً من الفرح والحماس، بينما تفاعل الجمهور مع العروض التفاعلية والمواكب الفنية التي جمعت بين الموسيقى والإبداع في تجربة استثنائية عكست روح الموسم وشغف الحضور.
وتُجسد هذه المسيرة الانطلاقة الكبرى لموسم الرياض 2025، الذي يمتد على مدى الأشهر المقبلة بمجموعة من الفعاليات العالمية والتجارب الترفيهية النوعية، ما يعزز مكانة العاصمة الرياض كـ وجهة رئيسية للترفيه العالمي وواحدة من أبرز المدن التي تجمع بين الأصالة والابتكار في صناعة الفعاليات الدولية.