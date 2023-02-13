"الإذاعة والثقة".. الإذاعة السعودية تحتفي باليوم العالمي للإذاعة 2023

واستقلت الإذاعة السعودية بمرسوم ملكي تم إصداره عام 1955م؛ لتقع تحت رئاسة مجلس الوزراء، وكانت بداية تطورها عام 1964م؛ مع إنشاء مجمع ضخم للإرسال جنوب شرقي جدة، وكان يحوي جهازي إرسال للموجة الصغرى بقوة 50 ألف واط والمتوسطة 50 ألف و100 ألف واط؛ وتم بعد بث الإرسال الإذاعي من استديوهات جدة لمدة 16عامًا؛ إنشاء محطة جديدة في الرياض ليستمر البث فيها لمدة 16 ساعة يوميًا وبعدها بعام واحد تم إنشاء محطة الدمام، وتم في عام 1979م توحيد البث الإذاعي في جدة والرياض تحت نداء واحد من المملكة العربية السعودية بالرياض لمدة 20 ساعة يوميًا، ثم تم الفصل ليكون هناك إذاعة من جدة وأخرى من الرياض عام 1993م؛ ليصل البث الإذاعي السعودي إلى كافة أنحاء المملكة والوطن العربي والدول الأوروبية، كما يتم بث البرامج عبر الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت.