لليوم الثالث.. "مدني جدة" يواصل البحث عن مفقودين بركام مبنى الفيصلية المنهار

تواصل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني أعمال البحث عن مفقودين تحت ركام المبنى المنهار بحي الفيصلية بجدة لليوم الثالث على التوالي.
وكشفت مصادر لـ"سبق" عن العثور على 3 وفيات تحت الأنقاض؛ بينما تم إخراج امرأة وطفلها ونقلهما للمستشفى.
وذكرت أن الاتصالات انقطعت عمن هم تحت الأنقاض ولم تعد تُسمع أصوات لهم، موضحة أن هناك حالات إجهاد وإصابات طفيفة في صفوف أفراد الدفاع المدني.
وقالت المصادر: تتواجد فرق الهلال الأحمر وإسعافات من وزارة الصحة حيث استعدت معظم المستشفيات منذُ وقت مبكر للتعامل مع الحالات الطارئة التي من المتوقع نقلها.
وباشرت 3 جمعيات خيرية في الموقع توفير الماء والغذاء للعاملين في الموقع بإشراف مباشر من مختصين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.