"بيتي" و"ثقة" توقّعان اتفاقية شراكة لتعزيز خدمات الإسكان للأسر الأشد حاجة في الدوادمي

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر أن توقيع الاتفاقية مع جمعية البر بالدوادمي "ثقة" يأتي ضمن جهود "بيتي" لتوسيع شراكاتها الفاعلة والوصول بخدمات الإسكان التنموي إلى شريحة أوسع من الأسر المحتاجة. وأضافت سموها أن التكامل بين الجمعيات يعد أساسًا لتحقيق أثر تنموي مستدام، وأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تسريع تقديم الخدمات، وتطوير آليات العمل الميداني، وتعزيز جودة الدعم السكني المقدم للمستفيدين. وقدمت سموها شكرها لجمعية "ثقة"، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج ملموسة تحدث أثرًا إيجابيًا في حياة المستفيدين.