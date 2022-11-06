نزاع مثير بين "لوسيد" السعودية وولاية تكساس .. وشركة "تسلا" تدخل على الخط

وأشارت شركة لوسيد في دعواها إلى أن ولاية تكساس تتصرف بشكل غير عادل في المنافسة، حيث تجبر الشركات على بيع منتجاتها من خلال وكلاء معتمدين، مؤكدة أن وجود طرف ثالث بين الشركة وزبائنها سيؤدي إلى الإضرار بأعمالها وسيفقدها كذلك التواصل المباشر والسريع مع عملائها .