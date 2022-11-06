نزاع مثير بين "لوسيد" السعودية وولاية تكساس .. وشركة "تسلا" تدخل على الخط

تشهد الولايات المتحدة نزاعًا مثيرًا بين مصنعي السيارات الكهربائية مع الحكومات الفيدرالية، حيث انضمت شركة "لوسيد" التي يملك فيها الصندوق السعودي الجزء الأكبر إلى شركة تسلا في رفع دعوى قضائية منفصلة ضد ولاية تكساس .
وتفصيلاً، رفعت لوسيد الشركة السعودية - الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية - دعوة قضائية في ولاية تكساس تتهم فيها قواعد الولاية المعروفة باسم "الحماية الاقتصادية" بعرقلة قدرتها على بيع سياراتها الكهربائية، لتنضم لمنافستها تسلا، والتي رفعت دعوى قضائية مشابهة سابقًا ومازالت تواصل قضيتها في محاكم الولاية.
وأشارت شركة لوسيد في دعواها إلى أن ولاية تكساس تتصرف بشكل غير عادل في المنافسة، حيث تجبر الشركات على بيع منتجاتها من خلال وكلاء معتمدين، مؤكدة أن وجود طرف ثالث بين الشركة وزبائنها سيؤدي إلى الإضرار بأعمالها وسيفقدها كذلك التواصل المباشر والسريع مع عملائها .
وكانت العاصمة السعودية الرياض قد شهدت في أكتوبر الماضي انطلاق أول معرض لشركة لوسيد في منطقة الشرق الأوسط .
وأعلنت لوسيد في وقت سابق من هذا العام عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة، ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمصنع السعودي إلى ١٥٠ ألف سيارة بحلول عام ٢٠٢٦ .