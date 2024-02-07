أمير جازان : المعرض الدولي الأول للبن السعودي يعزز دعم المنطقة اقتصاديًا

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، اليوم الأربعاء، هوية المعرض الدولي للبن السعودي في نسخته الأولى الذي يشرف على تنظيمه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان بالتعاون والشراكة مع إمارة المنطقة وعددٍ من الجهات ذات العلاقة.