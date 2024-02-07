أمير جازان : المعرض الدولي الأول للبن السعودي يعزز دعم المنطقة اقتصاديًا

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، اليوم الأربعاء، هوية المعرض الدولي للبن السعودي في نسخته الأولى الذي يشرف على تنظيمه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان بالتعاون والشراكة مع إمارة المنطقة وعددٍ من الجهات ذات العلاقة.
وتفصيلاً، استمع أمير المنطقة لشرح من المدير التنفيذي للمكتب الاستراتيجي بالمنطقة عبدالله بن مفرح الفيفي، حول المعرض الدولي للبن السعودي الذي يحظى بمشاركة واسعة من مزارعي البن بمناطق "جازان وعسير والباحة"، ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، للتعرف على البن السعودي الذي يعد من أفضل أنواع البن عالميًا.
وأكد الأمير محمد بن ناصر، خلال حفل تدشين هوية المعرض الدولي للبن السعودي، حرص إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي بالمنطقة وسائر الجهات المشاركة في المعرض على تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعرض لتحقيق رؤية طموحة ومستدامة للزراعة والإنتاج والتصنيع والتبادل التجاري للبن من خلال ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتحول إلى صناعة البن عبر مصانع متخصصة حديثة، وجذب المستثمرين من داخل وخارج المملكة، للاستفادة من المنتجات ذات الميز النسبية والتنافسية ذات الطابع الثقافي والحضاري الممتد عبر التاريخ ومنها زراعة وبيع وشراء البن وتصديره.
ودشن أمير المنطقة هوية المعرض التي تهدف إلى إبراز زراعة وصناعة البن في المملكة، ليكون بمثابة رحلة ساحرة بجبال السروات تمر بالمناطق الثلاث التي تعد مناطق زراعة البن السعودي موجهًا الجميع ببذل ومضاعفة الجهود وتقديم كل ما يُسهم في التعريف بالبن السعودي وغيره من المنتجات الزارعية السعودية.
وحضر التدشين وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن علي آل عطيف.