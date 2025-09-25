محمد العجلان: ذكرى البيعة عهد للولاء والرؤية حوّلت الحلم إلى واقع اقتصادي عالمي

وقال العجلان: “إن البيعة في معناها العميق عهد لروح الولاء والانتماء لوطننا ولقادته الأفذاذ، الذين حملوا أمانة هذا الوطن وبذلوا كل غالٍ ونفيسٍ لرفعته وريادته. ففي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين شهدت المملكة انطلاقة تاريخية غير مسبوقة نحو بناء اقتصاد المستقبل، برؤية طموحة وخريطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ، أتاحت للقطاع الخاص أن يكون شريكاً أساسياً في التنمية. فلقد تحولت رؤية 2030 من حلم إلى واقع ملموس، بهدف تنويع مصادر الدخل والاعتماد على طاقاتنا الوطنية”.