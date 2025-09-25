محمد العجلان: ذكرى البيعة عهد للولاء والرؤية حوّلت الحلم إلى واقع اقتصادي عالمي

رفع نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه، ورئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، الشيخ محمد العجلان، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الحادية عشرة.
وقال العجلان: “إن البيعة في معناها العميق عهد لروح الولاء والانتماء لوطننا ولقادته الأفذاذ، الذين حملوا أمانة هذا الوطن وبذلوا كل غالٍ ونفيسٍ لرفعته وريادته. ففي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين شهدت المملكة انطلاقة تاريخية غير مسبوقة نحو بناء اقتصاد المستقبل، برؤية طموحة وخريطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ، أتاحت للقطاع الخاص أن يكون شريكاً أساسياً في التنمية. فلقد تحولت رؤية 2030 من حلم إلى واقع ملموس، بهدف تنويع مصادر الدخل والاعتماد على طاقاتنا الوطنية”.
وأضاف: “لقد مكنت هذه الرؤية القطاع الخاص من تحويل أحلامه إلى مشاريع حقيقية تخدم الوطن والمواطن، حيث جرى دعم وتوطين الصناعة المحلية لبناء قدرات إنتاجية وطنية، وخلق قيمة مضافة للمملكة في سلاسل الإمداد العالمية. وأسهمت هذه المشاريع في تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص عمل نوعية، خصوصاً للمرأة السعودية التي أصبحت اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس ثقة قيادتنا بقدرات أبناء وبنات الوطن”.
وتابع: “كما شهدنا إصلاحات تشريعية واقتصادية جذرية جذبت كبرى الشركات العالمية، ليس فقط بفضل الفرص الاستثمارية الكبيرة، بل أيضاً بفضل دعم منظومة الحماية بالملكية الفكرية، التي أضحت من أهم عوامل الجذب للاستثمارات الخارجية. وأصبح هذا الحراك الاستثماري العالمي شهادة على متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته، ويثبت أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات غير النفطية”.
واختتم تصريحه قائلاً: “إن الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع الخاص في عهد الملك سلمان هو المحرك الأساسي لهذه النهضة”، مضيفاً: “نحن كرجال أعمال نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان السعودي هو جوهر التنمية المستدامة، لتبقى هذه البيعة رمزاً وطنياً للعهد والولاء لقيادة رشيدة تعمل بكل حنكة على بناء مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة، وتضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً على مستوى العالم”.