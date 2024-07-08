المجلس الصحي السعودي يصدر لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي

وأوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية وليد بن خالد الباهلي؛ أن اللائحة التنظيمية للترميز الطبي تأتي لتنظيم عمليات ترميز وتصنيف البيانات الطبية واعتماد توحيد المعايير الخاصة بإصدار وتجديد ترخيص الترميز الطبي، والربط بالملف الصحي الموحد "نفيس"، حيث تُعد اللائحة الإطار التنظيمي لتطبيقه في المملكة، وينعكس أثرها على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وتسهيل تبادل المعلومات الصحية بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك لما لها من أثر على النظام الصحي من خلال دعم التخطيط الصحي والتحول الرقمي، والدراسات والإحصائيات والأبحاث والابتكار، وتتبع الأمراض وأسباب الوفاة.