الرياض تحتضن الجلسة رفيعة المستوى لحوار المساعدات الإستراتيجي الثاني بين المملكة وبريطانيا

وقال "الربيعة" في كلمته خلال الجلسة: "إنه منذ اجتماعنا الافتتاحي في شهر مارس في عام 2023م شهدنا تعزيزًا ملحوظًا لتأثيرنا الجماعي على التحديات الإنسانية والتنموية الأكثر إلحاحًا في العالم"، ومن خلال مجالات التعاون الرئيسية الثلاثة في التبادل الفني وتنفيذ البرامج المشتركة والمبادرات الدبلوماسية، قمنا بتعزيز شراكة تعاونية حقيقية، ولقد تبادلنا الخبرات في مجال الرصد والتقييم من خلال ورشة عمل الرصد والتقييم الناجحة التي عقدت في شهر يناير بمدينة الرياض، واكتشفنا أفضل الممارسات في المساعدات المالية التي أثبتت نجاحها في تنفيذ المشروع المشترك لدعم الأمن الغذائي في الصومال، مضيفًا أن نتائج المشروع كانت أكثر تشجيعًا، والمبادرات الإنسانية الممولة بشكل مشترك شهدت زيادةً ملحوظة، ارتفاعا من 4 ملايين دولار إلى 22 مليونًا حاليًا.