رئيس شركة "بوبا": منتج "التأمين على الحياة" سيكون متاحًا في السعودية قريبًا

أكد مسؤول بإحدى شركات التأمين العاملة في السوق السعودية أنه سيتم إتاحة منتج جديد تحت اسم "التأمين على الحياة" في السعودية قريبًا، موضحًا أن هناك العديد من منتجات التأمين ستدخل السوق السعودية.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ"بوبا" لقناة الإخبارية إن منتج "التأمين على الحياة" سيكون متاحًا قريبًا في السعودية، مشيرًا إلى أن تكوين الأنظمة سيساعد كثيرًا في نمو قطاع التأمين.
ويستعد مجلس الضمان الصحي لإطلاق حزمة من المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية من بداية أكتوبر المقبل ضمن إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس؛ ليكون جهة رائدة عالميًّا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وينتظر إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي، وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى. وسيبدأ تطبيق العمل على الوثائق المجددة والصادرة من تاريخ 1 أكتوبر 2022م، وتستهدف بصياغتها سبعة أهداف رئيسية، تتمثل في وقاية المستفيدين، وتعزيز الصحة، والحد من مضاعفات المرض، وتحسين القدرة والوظائف للمستفيدين، وتسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة، وتمكين المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة.
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الدكتور ناصر الجهني، أن مجلس الضمان الصحي أضاف عددًا من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات، والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفًا بدلاً من 15 ألفًا للحالات الحادة والمزمنة، ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.
وبيّن "الجهني" أن بدء سريان العمل بالتحديثات سيكون من 1 أكتوبر، وستُطبق على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في هذا التاريخ وما بعده. مشيرًا إلى سعيهم الدؤوب للمساهمة في تعزيز صحة المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية يأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس، وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.