رئيس شركة "بوبا": منتج "التأمين على الحياة" سيكون متاحًا في السعودية قريبًا

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الدكتور ناصر الجهني، أن مجلس الضمان الصحي أضاف عددًا من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات، والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفًا بدلاً من 15 ألفًا للحالات الحادة والمزمنة، ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.