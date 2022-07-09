قائمة بالدول.. 219 مليون مستمع لترجمة خطبة عرفة بـ"منارة الحرمين"

وتجاوز عدد المستمعين للخطبة أكثر من (219) مليون شخص، منهم (68) مليونًا من جمهورية إندونيسيا، و(38) مليونًا من جمهورية باكستان الإسلامية، و(32) مليونًا من جمهورية الهند، و(22) مليونًا من جمهورية بنغلاديش الشعبية، و(19) مليونًا من جمهورية مصر العربية، و(12) مليونًا من جمهورية الصين الشعبية، و(6) ملايين من الولايات المتحدة الأمريكية، و(3) ملايين من ماليزيا، أما المملكة العربية السعودية، وأفغانستان، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ فبلغ عدد المستمعين من كل دولة (2) مليون، وجاء باقي العدد موزعًا على دول أخرى.