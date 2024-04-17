"زين السعودية" أول مزود خدمات رقمية يقدم نظام إدارة الأسطول كمنتج وطني 100%

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "فخورون بأن نكون أول مزود للاتصالات والخدمات الرقمية، يوفر حلًّا متكاملًا تم تصميمه وتطويره في المملكة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للاستدامة عبر دعم المحتوى المحلي، ويحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية السعودية 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوطين التقنية. وأضاف: نحن نحرص في (زين السعودية) على بناء منظومة تقنية متكاملة تهدف إلى توظيف الرقمنة والأتمتة لخدمة وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدماتية واللوجستية على مستوى المملكة.