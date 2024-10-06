سباق الملواح 2024: تعزيزٌ للموروث وتطويرٌ لمهارات الصقارين الشباب

يُعد سباق الملواح 2024 جزءاً من الفعاليات التي ينظمها النادي ضمن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، حيث يتم التنافس في ست فئات تشمل: حر، شاهين، جير بيور، جير شاهين، جير تبع، ومثلوث جير، مع حصر المشاركة في الفراخ من كل فئة حفاظاً على سلامة الصقور وضمان تكاثرها، ما يعكس التزام النادي بالحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز التنوع الجيني للصقور. تبدأ المنافسات في اليوم الأول بفئة حر فرخ، وتُختتم بفئة جير بيور فرخ، في مشهد يجسد روح الصقارة التي تمزج بين الصبر والدقة والعلاقة المتينة بين الصقارين وصقورهم.