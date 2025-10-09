قصص نجاح "مياهثون".. ابتكارات سعودية لمستقبل مستدام في المياه

وأكد المبتكر فهد الفهاد، أنه لطالما تساءل عن سبب عزوف الناس عن شرب مياه الحنفيات مباشرة، مبينًا أن القلق من نظافة خزانات المياه المنزلية هو السبب الأبرز، ليقوم بتطوير جهاز لقياس جودة المياه يتيح للمستخدمين الحصول على تنبيهات عبر الهاتف المحمول حول صلاحية المياه للشرب. وأضاف أنه شارك بفكرته في "مياهثون" بدعم من المركز، وتمكن من تحويلها إلى جهاز فعلي قابل للاستخدام المنزلي، وأن المشروع يتجه نحو التوسّع في التطبيق.