وزارة الدفاع والجامعة السعودية الإلكترونية توقعان مذكرة تعاون وبرنامجين تنفيذيين لدعم التعليم والتدريب

وقعت وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز والجامعة السعودية الإلكترونية، مذكرة تعاون لبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب.
وقَّع مذكرة التعاون من جانب وزارة الدفاع، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب الجامعة السعودية الإلكترونية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى مرضي.
وتتضمن المذكرة تقديم الجامعة التعليم الإلكتروني و برامج تجسير لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية، واستحداث مسارات تدريبية لتغذية الاحتياج الحالي والمستقبلي لوزارة الدفاع، وإنشاء برامج تدريبية تطبيقية قصيرة المدى للفنيين الممارسين تنتهي بشهادات معتمدة، ووضع برامج تدريبية لتطوير أعضاء هيئة التعليم والتدريب ومنسوبي المرافق التعليمية والتدريبية بالوزارة، وأخرى لبناء قدرات أعضاء هيئة التعليم في مؤسسات الوزارة التعليمية.
كما تضمنت المذكرة التعاون في مجال الإيفاد والابتعاث الداخلي لمنسوبي الوزارة، ومنح مقاعد دراسية للمصابين وأبناء الشهداء، وتقديم الدعم التدريبي المهني لبناء وتطوير قدرات منسوبي الوزارة، وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الجامعة بالتخصصات المطلوبة، وتقديم الاستشارات العلمية والبحثية والتقنية لبناء وتطوير القدرات بوزارة الدفاع وكيفية الاستفادة من المحتوى المحلي.
كما وقعت وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز والجامعة السعودية الإلكترونية، مذكرتين لبرنامجين تنفيذيين الأولى لدعم أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والثانية للإيفاد.
وقَّع المذكرتين من جانب وزارة الدفاع، وكيل الوزارة لخدمات التميز المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ومن جانب الجامعة السعودية الإلكترونية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور علوي بن محمد بامهدي.
وتهدف مذكرة البرنامج التنفيذي الأولى إلى دعم أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في المجالات التعليمية، والتدريبية، والنفسية، بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعزز من فرصهم التعليمية والمهنية، فيما تهدف الثانية إلى التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال الإيفاد والابتعاث الداخلي للدراسات العليا لمنسوبي وزارة الدفاع.
حضر مراسم توقيع مذكرة التعاون والبرنامجين التنفيذيين من جانب وزارة الدفاع رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز المهندس سامي بن عبدالعزيز البدنه ومن جانب الجامعة السعودية الإلكترونية عميد معهد البحوث والدراسات الدكتور جمال بن خالد الغامدي.