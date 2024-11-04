وزارة الدفاع والجامعة السعودية الإلكترونية توقعان مذكرة تعاون وبرنامجين تنفيذيين لدعم التعليم والتدريب

كما تضمنت المذكرة التعاون في مجال الإيفاد والابتعاث الداخلي لمنسوبي الوزارة، ومنح مقاعد دراسية للمصابين وأبناء الشهداء، وتقديم الدعم التدريبي المهني لبناء وتطوير قدرات منسوبي الوزارة، وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الجامعة بالتخصصات المطلوبة، وتقديم الاستشارات العلمية والبحثية والتقنية لبناء وتطوير القدرات بوزارة الدفاع وكيفية الاستفادة من المحتوى المحلي.