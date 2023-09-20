أمير نجران يهنئ القيادة بتسجيل محمية "بني معارض" في قائمة التراث العالمي

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ختام تصريحه، بأن تسجيل موقعين بمنطقة نجران في قائمة التراث العالمي، وهما منطقة حمى الثقافية، ومحمية عروق بني معارض، يؤكد محافظة أهالي المنطقة على التراث والمقومات الطبيعية، وهو ما يُعظّم المسؤولية على المؤسسات والمجتمع، في مواصلة المحافظة على الثروات، وصون ثقافتنا وتراثنا من المتغيرات.