أمير نجران يهنئ القيادة بتسجيل محمية "بني معارض" في قائمة التراث العالمي

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، عظيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة تسجيل محمية "عروق بني معارض" في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وأكد أمير منطقة نجران أن تسجيل محمية عروق بني معارض، وهو أول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة، يعكس العناية الفائقة من القيادة على صون وإبراز الثقافات والحضارات والثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة، إذْ تجسدت هذه العناية في تسجيل سبعة مواقع في قائمة التراث العالمي.
وأعرب عن شكره لوزير الثقافة، وللقائمين على المحمية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ختام تصريحه، بأن تسجيل موقعين بمنطقة نجران في قائمة التراث العالمي، وهما منطقة حمى الثقافية، ومحمية عروق بني معارض، يؤكد محافظة أهالي المنطقة على التراث والمقومات الطبيعية، وهو ما يُعظّم المسؤولية على المؤسسات والمجتمع، في مواصلة المحافظة على الثروات، وصون ثقافتنا وتراثنا من المتغيرات.