طقس أول أيام التشريق.. غيوم بمناطق وغبار وأتربة بأخرى

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- والذي يوافق أول أيام التشريق، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.