مكة المكرّمة.. إنقاذ معتمر أربعيني من جلطة في شرايين القلب

نجح فريق طبي بمستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 45 عاماً من الجنسية الهندية.
وأوضح الفريق أن المعتمر كان يعاني ألماً في منطقة الصدر واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب، وتحتاج إلى قسطرة قلبية بشكلٍ عاجلٍ لإنقاذ حياة المعتمر، وتمّ التعامل مع الحالة بشكلٍ عاجلٍ وسريعٍ من الفريق الطبي، ونُقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصّصية المطلوبة.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ 596 حالة دخول للعناية المركّزة، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، لما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.