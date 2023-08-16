مكة المكرّمة.. إنقاذ معتمر أربعيني من جلطة في شرايين القلب

وأوضح الفريق أن المعتمر كان يعاني ألماً في منطقة الصدر واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب، وتحتاج إلى قسطرة قلبية بشكلٍ عاجلٍ لإنقاذ حياة المعتمر، وتمّ التعامل مع الحالة بشكلٍ عاجلٍ وسريعٍ من الفريق الطبي، ونُقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصّصية المطلوبة.