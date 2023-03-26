محمد عبده في الليوان: أنا صانع الأغنية السعودية

ودخل «فنان العرب» في نوبة من البكاء، بسبب حديثه عن مرض والدته، وابتعاده عن الفن 4 سنوات، قائلاً: «أمي قالت لي الفن هذا ما يأكل عيش، وصوتك له مواضع غير محمودة، وكل كلامها صح»، ليمازحه المديفر: «ما شاء الله.. جاي لنا بطائرة خاصة وتقول ما يأكل عيش»، فأجابه محمد عبده: «أنا أتكلم عن ذاك الزمان، والله يا عبد الله أنا ما آخذ أجر أنا أحصل على مكافأة، وحتى أمام أسامينا في الإذاعة مكتوب مكافأة، إلى الآن أنا ما أسميه أجر، كل مشواري الفني 55 أو 60 سنة، ما بدأ الفن يدخل مدخول إلا الـ 15 سنة الأخيرة».