محمد عبده في الليوان: أنا صانع الأغنية السعودية

وصف فنان العرب محمد عبده نفسه بأنه صانع الأغنية السعودية بكل فخر، وأنه أنتج في حياته أكثر من ألف أغنية وجميعها باللهجة السعودية، وأضاف أنه لم يقدم أي لهجة أخرى في مسيرته، وذلك خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج «الليوان» على روتانا خليجية، في حلقة تضمنت تصريحات قوية وجريئة تصدرت الترند السعودي على مواقع التواصل ومؤشرات البحث.
ودخل «فنان العرب» في نوبة من البكاء، بسبب حديثه عن مرض والدته، وابتعاده عن الفن 4 سنوات، قائلاً: «أمي قالت لي الفن هذا ما يأكل عيش، وصوتك له مواضع غير محمودة، وكل كلامها صح»، ليمازحه المديفر: «ما شاء الله.. جاي لنا بطائرة خاصة وتقول ما يأكل عيش»، فأجابه محمد عبده: «أنا أتكلم عن ذاك الزمان، والله يا عبد الله أنا ما آخذ أجر أنا أحصل على مكافأة، وحتى أمام أسامينا في الإذاعة مكتوب مكافأة، إلى الآن أنا ما أسميه أجر، كل مشواري الفني 55 أو 60 سنة، ما بدأ الفن يدخل مدخول إلا الـ 15 سنة الأخيرة».
وكشف محمد عبده عن وجهه الآخر وحديثه بأريحية وبصراحة عن ذكرياته الفنية وأسراره وعلاقاته مع والدته وأسرته وزملائه الفنانين، ومنها؛ تفاصيل خلافه القديم مع شخصية اعتبارية وصفها بـ "المهمة" والذي أدى لاعتزاله الفن 4 سنوات قبل أكثر من 30 عاماً، حيث أكد عبده لـ "الليوان" أن الخلاف كان مع "الموسيقار طلال" حول نزاع قانوني على اسم شركة إنتاج فني، مبيناً أنه يقر اليوم بتصعيده للموضوع أكثر من اللازم.
وحول تصريحه الأخير: "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها" قال فنان العرب: "أحب مصر ولها فضل علي وانطلاقتي العربية كانت من مصر التي لها فضل كبير على العالم العربي كله"، متحدثاً عن علاقاته وذكرياته مع نجوم الزمن الجميل، وقال إنه كان على علاقة قوية مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكذلك علاقته بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ.
ونفى محمد عبده شائعة تسببه في اعتزال المطرب عباس إبراهيم الغناء، موضحاً أنه يرفض دخول أبنائه المجال الفني، وفند قول البعض أنه لم يستطع تجاوز نجاح أغنية "الأماكن" في حياته، حيث أصدر أغاني شهيرة أخرى بعد أغنية "الأماكن" مثل أغنية "مذهلة" و"أبعاد كنتم" وغيرها.