"تحالف دعم الشرعية في اليمن": شهيدان وجريح من منسوبي القوات السعودية بالداخل اليمني نتيجة اعتداء غادر وجبان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، باستشهاد ضابط وضابط صف، وإصابة ضابط بجروح، نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة (سيئون).
وأوضح العميد المالكي أن الاعتداء الغادر وقع مساء أمس الجمعة الموافق (06 جمادى الأولى 1446هـ - 08 نوفمبر 2024م) بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية؛ لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة (سيئون)، والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم التدريبات الرياضية.
وتم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكدًا أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية، الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
كما أوضح العميد المالكي وصول جثمانَيْ الشهيدَيْن والمصاب إلى السعودية بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى السعودية.
وبيَّن العميد المالكي أن القوات المشتركة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق؛ لمعرفة الأسباب والدوافع، والقبض على المنفِّذ، وتقديمه للعدالة.
واختتم العميد المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدَيْن، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يمنَّ على المصاب بالشفاء العاجل.