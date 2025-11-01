الداخلية: ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و21 متهماً في جرائم التستر والإيواء

وتفصيلاً، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 01/ 05/ 1447هـ الموافق 23/ 10/ 2025م إلى 07/ 05/ 1447هـ الموافق 29/ 10/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21651) مخالفًا، منهم (12745) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4577) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4329) مخالفًا لنظام العمل.