"الحصيني": منخفض قطبي يؤثر في معظم مناطق المملكة خلال الـ36 ساعة المقبلة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه خلال الـ "٣٦" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء حتى غد الخميس، تتعرّض معظم مناطق المملكة والخليج لمنخفض قطبي يؤثر فيها، وأضاف عبر حسابه في "إكس"، تنتج عنه موجة برد - البداية على الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية من المملكة.
وتابع: الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ مستمرة -إن شاء الله- بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة غزيرة بين مثلث عرعر وحزم الجلاميد والعراق مع فرصة تساقط ثلوج على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك.
وأردف: تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من مناطق: تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة المكرّمة، إلى اليمن والإمارات وعُمان والبحرين وقطر.
وقال: إن نشاط الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ واسعة من المملكة، إلا أن يصرفها الله.
مع توقع انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، واحتمال تشكُّل الصقيع على شمال المملكة، والله أعلم.