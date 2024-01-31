"الحصيني": منخفض قطبي يؤثر في معظم مناطق المملكة خلال الـ36 ساعة المقبلة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه خلال الـ "٣٦" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء حتى غد الخميس، تتعرّض معظم مناطق المملكة والخليج لمنخفض قطبي يؤثر فيها، وأضاف عبر حسابه في "إكس"، تنتج عنه موجة برد - البداية على الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية من المملكة.