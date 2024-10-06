بعد إزالة المخالفات.. "أمانة جدة": أكثر من 4000 مبنى تدخل دائرة الامتثال

أعلنت أمانة محافظة جدة أن 4177 مبنى في طرقٍ تجارية متفرقة من مدينة جدة دخل دائرة الأمان، بعد إزالة المخالفات عن واجهاتها وتطبيق المعايير اللازمة للحصول على شهادات "امتثال"، وهو ما يندرج ضمن معالجة التشوّه البصري وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتحقيق الهدف الإستراتيجي ضمن برنامج التحوُّل الوطني، كأحد البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والمتضمن تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.