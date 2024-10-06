بعد إزالة المخالفات.. "أمانة جدة": أكثر من 4000 مبنى تدخل دائرة الامتثال

أعلنت أمانة محافظة جدة أن 4177 مبنى في طرقٍ تجارية متفرقة من مدينة جدة دخل دائرة الأمان، بعد إزالة المخالفات عن واجهاتها وتطبيق المعايير اللازمة للحصول على شهادات "امتثال"، وهو ما يندرج ضمن معالجة التشوّه البصري وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتحقيق الهدف الإستراتيجي ضمن برنامج التحوُّل الوطني، كأحد البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والمتضمن تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
وأوضحت "الأمانة"، أن اشتراطات شهادة امتثال المباني، تشمل جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، من ناحية "تصميم المبنى، والموقع العام، والتشوّه البصري على واجهة المبنى".
وبيّنت "الأمانة" أن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، تتضمن شهادة إشغالٍ للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة أو البلدية أو مكتب هندسي معتمد، مع مراعاة إلزامية استيفاء الاشتراطات كافة، فيما تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكلٍ تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.
ويمكن تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقريرٍ فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى جميع اشتراطات شهادة الامتثال.
وأكّدت أنه في حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدّد المالك عبر منصة "بلدي" موعداً لزيارة ميدانية ينفّذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى، والتحقّق من صحة البيانات الواردة في الطلب.