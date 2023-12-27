السفير الأمريكي لدى السعودية يزور معرض "واحة الأمن" في مهرجان الإبل

وتجول السفير الأمريكي، في أجنحة إمارات المناطق والقطاعات الأمنية، وتعرف على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وأبرز مشروعاتها التنموية، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في المحافظة على السلامة العامة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وتعزيز السلامة المرورية، واستعراض التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وتجربة الرماية الحية في ميدان متخصص، والاطلاع على آلية التعامل مع الأسلحة.