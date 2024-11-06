4 جناة في قبضة رجال الأمن.. تهريب وانتحال صفة ونصب

وفي حائل تم القبض على مواطن قام بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والنصب والاحتيال على ضحاياه في عدد من مناطق المملكة، وبلغ ما استُولِيَ عليه 321900 ريال.