4 جناة في قبضة رجال الأمن.. تهريب وانتحال صفة ونصب

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وجاء في فيديو على حسابه على "إكس" تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض في مكة المكرمة على مقيم من الجنسية السودانية قام بتهريب 4278 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وفي حائل تم القبض على مواطن قام بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والنصب والاحتيال على ضحاياه في عدد من مناطق المملكة، وبلغ ما استُولِيَ عليه 321900 ريال.
وأضاف الأمن العام أنه تم القبض في الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية قاما بترويج 1.5 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".