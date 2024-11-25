"البنيان" يفتتح أعمال ملتقى تأهيل المبتعثين ويدشّن منصة التهيئة والتأهيل

وبين أن المرحلة الرابعة من البرنامج تستهدف زيادة عدد المبتعثين من شباب وشابات الوطن، في أفضل الجامعات العالمية، وفي شتى مجالات العلم والمعرفة، بما يسهم في دعم قدرات المملكة، في مجالات البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، مع التركيز على التخصصات التي تشكل الأولوية ضمن مسارات؛ الرواد، البحث والتطوير، واعد، وإمداد، إلى جانب مساري التميّز والتخصصات الصحية، والإسهام في إعادة التأهيل، وتعزيز القدرات العلمية في مختلف التخصصات.