شاهد بالفيديو.. حاج: "لا أجامل.. بارك الله فيكم".. ووزير النقل يرد:" هذا واجب"

جاء ذلك في حوار دار بينه وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وسط تلبيات الحجيج؛ إذ أشاد بالخدمات المقدَّمة للحجاج، مؤكدًا أنه لا يجامل في ذلك، وداعيًا للجميع بالبركة والتوفيق والثبات.. فرد عليه الوزير الجاسر قائلاً: "هذا واجب، وهذا هو سبب البركة التي تعيشها هذه البلاد".