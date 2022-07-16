المدينة المنورة تستقبل أكثر من 57 ألف حاج بعد أدائهم الفريضة

وأشارت إلى أن أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، تقدمهم حجاج باكستان بواقع 10162 حاجًّا، ثم بنجلاديش بعدد 8511 حاجًّا، ثم مصر بعدد 4777 حاجًّا، ثم اليمن 4197 حاجًّا، ثم تركيا بعدد 3663 حاجًّا، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 50334 حاجًّا يوم أمس.