30 ألف وثيقة صلح في نزاع.. "العليان" يبرز جهود "العدل" في الحفاظ على كيان الأسرة

واختتم: من جهود وزارة العدل مبادرة "شمل" والتي تهدف لحماية الأطفال من الآثار السلبية للانفصال بين الأبوين كان تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة سابقًا في بيئات غير مهيأة، ومبادرة "شمل" لمن ليس عنده تصوّر عنها هي المتعلقة بتنفيذ قضايا الأحوال، والزيارة، والحضانة، فإذا حصل نزاع بين الزوجين في مسألة حضانة أو زيارة الأولاد إذا لم يتفق الوالدان على الاستلام وتسليم الأولاد في مكان محدد، فيتم عن طريق مركز أو مبادرة "شمل"، والتي تتعاون مع عدد من الجمعيات التي تقدم هذه الخدمة.