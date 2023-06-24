جامع ميقات ذي الحليفة يستقبل آخر الأفواج.. اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

أكملت القطاعات الحكومية والجهات المساندة في المدينة المنورة، بنجاح، خططها التشغيلية لموسم ما قبل الحج، باستقبال أكثر من 833 ألف حاج عبر المنافذ الجوية والبرية، وتقديم الخدمات لهم في مجالات الإسكان والمواصلات، وبذل الجهود التنظيمية والصحية والأمنية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المدينة المنورة، ومتابعة تفويجهم إلى مكة المكرمة بيسر وأمان.