"الجدعان": تَوقعنا حدوث التضخم قبل الآخرين.. يتراجع بالسعودية خلال 2023

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن 2022 كان عامًا مفصليًّا للسعودية من حيث النهج الاقتصادي والمالي المعتمد، كاشفًا أن التضخم في عام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتنا الاستباقية.
وأضاف "الجدعان" خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن السعودية توقعت حدوث التضخم قبل الآخرين، وتحركت بنجاح حيال ذلك؛ حيث بلغ متوسط التضخم بالمملكة 2.6%.
ولفت إلى أن السعودية غيّرت طريقة مساعداتها لتنمية الدول؛ حيث كانت تعطي مِنَحًا وودائع مباشرة دون شروط؛ بينما اليوم أوضحت المملكة لشركائها أنها بحاجة لرؤية تنفيذ إصلاحات.
وأضاف الجدعان في كلمته خلال جلسة بعنوان "التحول السعودي في ظل المتغيرات الدولية": رؤية 2030 شكّلت نقطة تَحول في طريقة التفكير حول اقتصادنا وأهمية رؤية 2030، تكمن في إطارها الزمني طويل الأمد".
ويشارك وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية؛ حيث يضم الوفد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.
ويواصل الوفد السعودي مشاركاته مسلطًا الضوء على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم.