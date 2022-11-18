"مطبخ تابوا" تجمُّع شبابي بمنطقة تبوك قادهم الشغف بحب الطهي لإبراز مواهبهم

وقال رئيس فريق "تابوا" وائل اليزيدي؛ في حديث لوكالة الأنباء السعودية، التي زارت مطبخ الطهاة: "لقد جاءت فكرة هذه التجمُّع بناءً على ما تشهده المنطقة من حراكٍ في مختلف المجالات، خاصة السياحية منها، ولما لمسناه من إقبالٍ على مهنة الطهي من الشباب والفتيات الذين كانوا يبحثون عن منبر لممارسة هواياتهم، وبعد أن تمّ الإعلان عن إنشاء مطبخ تابوا، تقدّم إلينا ما يقارب 20 مشتركاً جميعهم من محترفي الطبخ، الأمر الذي تطلب منا أن نقيم كل يوم سبت حلقة نستعرض من خلالها تجارب المشتركين أمام زوّار المطبخ من المختصين ليطلعوا على نتائجهم الإبداعية، وما مدى إتقانهم للطبخ سواء في الأطباق الشعبية أو المحلية ومن مختلف المطابخ العالمية".