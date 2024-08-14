الإطاحة بمواطن روّج 14.700 قرص محظور بعسير ومقيمٍ روّج "الشبو" بالشرقية

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في توجيه ضربتين لمروّجي المخدرات في منطقتي عسير والشرقية.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (14.700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.