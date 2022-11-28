"الجاسر": مطار الملك سلمان سيعزّز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث

وأشار إلى أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، سيكون مركزاً اقتصادياً متطوراً ومعْلَماً حضارياً بارزاً ونموذجًا للنقل المتكامل يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز اقتصاديات الطيران وفق أهداف استراتيجية الطيران المدني، التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.