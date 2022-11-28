"الجاسر": مطار الملك سلمان سيعزّز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تنفيذ مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث، مما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وقال "الجاسر": المطار الجديد سيسهم كذلك في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة لتنفيذ مستهدفاتها الطموحة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة
وأشار إلى أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، سيكون مركزاً اقتصادياً متطوراً ومعْلَماً حضارياً بارزاً ونموذجًا للنقل المتكامل يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز اقتصاديات الطيران وفق أهداف استراتيجية الطيران المدني، التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
ونوّه وزير النقل بالدور الوطني الكبير لصندوق الاستثمارات العامة وإسهاماته في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.