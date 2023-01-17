وزير العدل: تعزيز العدالة الوقائية يحول دون نشوء النزاعات ويوصل الحق لمستحقيه

وأكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة تولي العدالة الوقائية اهتماماً كبيراً، حرصاً منها على تحقيق العدالة قبل حدوث النزاع، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين، ويسهم في تقليص تدفق القضايا إلى المحاكم.