قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يدشن أول مساحة افتراضية على "الميتافيرس"

قدمت خديجة مريشد، والدكتورة ماجدة السويح، بقسم الإعلام في جامعة الملك سعود، وإشراف الدكتور فيصل العقيل، رئيس قسم الإعلام، مشروعًا افتراضيًا بتقنية الميتافيرس وباستخدام عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، يجسد قسم الإعلام بجامعة الملك سعود بكافة تفاصيله ووحداته.
وتظهر المساحة الافتراضية بوابة الجامعة، ودوار الكتاب الذي يعد معلمًا من معالمها المميزة، مرورًا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومن ثم قسم الإعلام بكل تفاصيله.
وتم تدشين هذا المساحة الافتراضية خلال المنتدى السعودي للإعلام الثالث من خلال معرض (فومكس) بجناح قسم الإعلام، حيث ركز المشروع بشكل أساسي على محاكاة وحدات قسم الإعلام، ابتداءً بمكتب رئيس القسم، ووحدة الدراسات العليا، ومجلس القسم ومركز الإنتاج، ووحدة التقرير الأسبوعي، وكرسي الإعلام الجديد، ورسالة الجامعة، ونادي الإعلام، والمعامل والمختبرات كمعمل الصحافة الإلكترونية، والمعمل الرقمي والمرئي ومتحف القسم، وغيرها من الوحدات.
وتتيح المساحة للزوار من خلال "الأفتار" الافتراضي التجول والتعرف على كافة الأقسام التي تحتويها المساحة بكل سهولة، كما يمكنه من استعراض الفيديوهات التعريفية لكل وحدة للتعرف بشكل أكبر على ما تحتويه والمهام التي تقوم بها، والإنجازات التي حققتها.
ويستطيع الزائر أيضًا التفاعل مع الحضور والتحدث إليهم مباشرة، كما تتيح المساحة لمنسوبي القسم عقد الاجتماعات في القاعات الافتراضية والعمل عن بعد، وتقديم الملتقيات والندوات العلمية، والمحاضرات.