قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يدشن أول مساحة افتراضية على "الميتافيرس"

وتم تدشين هذا المساحة الافتراضية خلال المنتدى السعودي للإعلام الثالث من خلال معرض (فومكس) بجناح قسم الإعلام، حيث ركز المشروع بشكل أساسي على محاكاة وحدات قسم الإعلام، ابتداءً بمكتب رئيس القسم، ووحدة الدراسات العليا، ومجلس القسم ومركز الإنتاج، ووحدة التقرير الأسبوعي، وكرسي الإعلام الجديد، ورسالة الجامعة، ونادي الإعلام، والمعامل والمختبرات كمعمل الصحافة الإلكترونية، والمعمل الرقمي والمرئي ومتحف القسم، وغيرها من الوحدات.