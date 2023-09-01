في أفرعها الـ5.. فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل بدورتها الـ47 لعام 2025

وبيّن "السبيل" أن جائزة خدمة الإسلام هي جائزة تقديرية تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًّا، وعلميًّا، واجتماعيًّا، من خلال أعمال مختلفة وأنشطة متنوعة وبرامج ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.



