"آل صايل" يؤكد أهمية المعلومات الجيومكانية في خدمة البرامج والأهداف الاستراتيجية

واشتمل المنتدى على كلمات رئيسية رفيعة المستوى وعروض عامة على مدى الأيام الثلاثة؛ فيما استعرض أعمال اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية بصفة المملكة رئيسًا للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية ممثلة في رئيس اللجنة الدكتور محمد بن يحيى آل صايل؛ حيث تم خلالها تقديم ملخص عن أبرز الأعمال والمبادرات التي تقوم بها اللجنة العربية وفِرَق العمل المكونة لأعمالها على المستوى الإقليمي، وكذلك ما تقوم به اللجنة العربية وأعضاؤها من إسهامات على المستوى العالمي من خلال المشاركة مع فِرَق العمل المختصة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية.