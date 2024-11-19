"الزعاق": البوادر الشتوية تبدأ في آخر الليل بموسم الوسم وتغطي كامل الليل في المربعانية

وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن البرد له بداية وشدة ونهاية. والبوادر الشتوية تبدأ من آخر الليل مع دخول موسم الوسم في شهر نوفمبر، ويغطي البرد كامل الليل في موسم المربعانية في شهر ديسمبر، ويغطي كامل الليل والنهار مع آخر المربعانية وبداية موسم الشبط في آخر شهر ديسمبر وأول يناير، ومع دخول موسم العقارب في شهر فبراير يبدأ البرد ينسحب تدريجيًّا. والقدامى يقولون "إذا انخرط العقارب ترى الخير قارب". والبرد أشهُره ثلاثة، هي (نوفمبر وديسمبر ويناير)، وهي الأشهُر التي نرى فيها السلوكيات الشتوية من مأكل ومشرب وملبس.